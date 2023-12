Francesco Acerbi ha parlato a Sky Sport dopo il pari di Genova: "Per come è andata la partita è un punto guadagnato e giusto. Non abbiamo fatto una grande partita, loro hanno disputato un confronto tosto. Abbiamo sofferto sui piazzati, il rammarico è il gol del pari. Complessivamente lo vedo come un buon punto. Ci do un 8 per i due mesi finali, le due coppe e la parte iniziale. Siamo usciti dalla Coppa che era importante, a giugno vedremo come andrà. E' stato un ottimo 2023. Più gioco e meglio sto".

Sul gol incassato: "Avevo Bani, non l'ho seguito e ho cercato con la frenata di andare sulla traiettoria, ma era difficile. E' stato bravo Dragusin, la colpa non è di Carlos. La responsabilità la prendo io, non è un problema. Uno a uno e pareggio giusto".

Inter e Juve diverse: "Non so se è un caso che tre squadre ci hanno tolto i punti. A Genova è difficile giocare, contro il Sassuolo forse una delle migliori partite".