"Loro hanno giocato un'ottima partita, siamo stati nelle distanzi nel primo tempo. Loro sono bravi, ma noi potevamo fare qualcosa in più. Però non mi sento di dire qualcosa ai miei compagni, poi è vero che abbiamo pareggiato per 0-0 contro un'ottima squadra e quando non si vince in casa è perché potevamo fare qualcosa in più. È un peccato, adesso sei seconda e incontri squadre molto difficili ma penso che anche queste squadre abbiano un po' di timore ad incontrarci. Prima o poi bisogna incontrarle e va bene così" ha detto Francesco Acerbi a Sky dopo il pareggio contro la Real Sociedad, valso il primo posto ai baschi.

Quale squadra non vorreste incontrare?

"No, non ci pensiamo. Poi vedremo quando ci sarà il sorteggio. Sono tutte top, una vale l'altra".

Ora la Lazio. L'Inter come l'hai vista?

"L'Inter è una squadra forte, quest'anno poi ha tanti cambi di valore quindi non è neanche facile per l'allenatore perché chiunque mette fa bene. Non è facile neanche per chi sta in panchina, vorrebbero giocare tutti e tutti lo meriterebbero. Ma il mister fa le sue scelte, e chi gioca poi fa sempre bene. Significa che la mentalità è quella giusta".