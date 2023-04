"L’Inter è partita con un progetto per provare a vincere qualcosa di importante. Alla fine un club come quello nerazzurro non si accontenta e paga l’allenatore". Nella chiacchierata con TMW, Beppe Accardi inquadra così la situazione in casa nerazzurro dopo l'ennesimo ko stagionale. L'operatore di mercato ha le idee chiare su chi gli piacerebbe vedere sulla panchina dell'Inter in caso di addio di Inzaghi: "De Zerbi sarebbe una bella scommessa. Potrebbe far proporre all’Inter un calcio brillante. Come nome e come profilo però dico il Cholo".