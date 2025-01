Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso di una conferenza stampa presso l'Associazione Stampa Estera a Roma ha fissato i piani per l'anno nuovo e per il futuro del calcio italiano partendo dagli stadi: "L'obiettivo del 2025 è quello di aprire almeno tre cantieri e questo rappresenta una sfida. Poi vogliamo definire entro ottobre 2026 le cinque città che ospiteranno la parte italiana e le sceglieremo sulla base delle evidenze concrete di ciò che c'è e deve iniziare. Ad aprile 2027 saranno aperti cantieri, dove necessario".

Soffermandosi invece sull'agenzia di controllo di costi e bilanci per i club professionistici di ha spiegato come "nell'arco di una settimana sarà pronta la lista dei candidati da scegliere dei tre membri sui sette totali. Gli altri due vengono scelti tra i cinque proposti da FIGC e FIP, mentre due sono di diritto il direttore dell'Agenzia delle Entrate e il presidente dell'Inps. Il secondo step - prosegue Abodi - sarà costituire entro la fine del mese il regolamento di prima attuazione dell'agenzia e il terzo trovare la sede nella quale operare". Infine una battuta su Luigi De Siervo, rieletto ad della Lega di A: " Mi auguro si consacri l'impegno per raccoglierne anche i frutti. La componente industriale deve fare dei passi in avanti e De Siervo è la persona giusta".