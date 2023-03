Presente anche Andrea Abodi al convegno all’università di Roma-Tor Vergata, il ministro dello Sport ha parlato anche sul ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 15 punti per il discorso legato alle plusvalenze artificiali: "Cosa mi aspetto dal procedimento? Che ognuno faccia la sua parte, e soprattutto che sia un percorso trasparente. Anche per il ruolo istituzionale, il ministro non è nuovo - tuttaltro - a interventi sul tema. Uno dei più recenti, un paio di settimane fa,era stata la richiesta di "rispetto: rispetto delle sentenze, della valutazioni che andranno fatte, rispetto dell'indipendenza dei giudici, rispetto di chi paga tutto e magari non compra un calciatore e quindi magari vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana".