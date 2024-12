Da oltre un anno, Rosario Abisso, arbitro 39enne di Palermo, non dirigeva l'Inter. L'ultimo precedente risaliva infatti al 30 settembre 2023, quando i nerazzurri si imposero per 4-0 all'Arechi di Salerno grazie al poker di Lautaro Martinez subentrato dalla panchina. Il fischietto del match di questa sera contro il Parma vanta sei precedenti con l'Inter: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte (di cui una ai rigori contro la Lazio in Coppa Italia nel 2019, ndr) il bottino.