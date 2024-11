AB InBev, produttore di birra leader al mondo, consolida il suo rapporto con la FIFA stringendo una partnership con la FIFA Club World Cup 2025™. L'accordo include il premio Player of the Match, asset di esposizione di alto profilo, integrazione di eventi, esperienze uniche per clienti e consumatori e molto altro ancora. "Il produttore di birra leader al mondo, AB InBev, si è unito all'entusiasmo in vista di una nuova era nel calcio mondiale per club che inizierà il prossimo anno negli Stati Uniti, espandendo la propria partnership con la FIFA e diventando partner ufficiale della birra per la Coppa del mondo per club FIFA 2025™ - si legge nel comunicato diramato dalla FIFA - . Sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ dal 1986, AB InBev (Euronext: ABI) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) (NYSE: BUD) e il suo portafoglio leader di marchi porteranno ora il loro rinomato impegno per l'intrattenimento dei tifosi all'innovativo torneo, che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025".

Gianni Infantino, presidente della FIFA, commenta così la notizia: "AB InBev è uno sponsor iconico dei nostri eventi da quasi 40 anni e oggi siamo entusiasti di vederli salire a bordo come partner della nuova Coppa del Mondo per club FIFA. Stiamo intraprendendo un viaggio che ridefinirà il calcio per club e creerà un nuovo torneo globale. Con i marchi di AB InBev, stiamo creando momenti indimenticabili per i tifosi di calcio di tutto il mondo".

"La sponsorizzazione di AB InBev includerà diverse risorse chiave progettate per migliorare l'esperienza dei fan durante il torneo - prosegue la nota -, in particolare il prestigioso premio Player of the Match Award. I megabrand Budweiser e Michelob ULTRA guideranno la partnership, completata da marchi locali in mercati selezionati. 'I nostri marchi sono al centro di momenti culturali significativi ed eventi sportivi iconici', ha affermato il CEO di AB InBev, Michel Doukeris -. Questa partnership con la FIFA Club World Cup prosegue la nostra tradizione di unire birra e sport per i fan di tutto il mondo, creando più momenti di festa e di allegria. Non vediamo l'ora di attivare questo torneo unico nel suo genere la prossima estate in partnership con la FIFA'. La FIFA Club World Cup 2025™ riunirà 32 dei migliori club di calcio del mondo per una celebrazione lunga un mese in 12 stadi in 11 città degli Stati Uniti. Con il supporto di AB InBev, i fan possono aspettarsi emozionanti attivazioni sia dentro che fuori dal campo, preparando il terreno per un torneo indimenticabile e una nuova era nel calcio mondiale per club in cui i ricavi degli eventi saranno reinvestiti nella crescita e nello sviluppo dei club in tutto il mondo".