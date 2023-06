A22, la società incaricata di gestire il progetto Super League, reagisce di par suo alla notizia dell'abbandono della nave da parte della Juventus e alza la voce parlando di pressioni insistenti da parte della UEFA per far desistere i bianconeri. Fonti interne all'agenzia di Bernd Reichart, riporta il quotidiano spagnolo AS, parlano di "minacce e coercizione inconfutabili e prove inequivocabili", prove che saranno presentate davanti al giudice del Tribunale provinciale di Madrid e davanti alla Corte Europea.

Sempre le suddette fonti, parlando direttamente al giornale iberico, hanno parlato di "pressioni inaccettabili" subite dalla Juve, minacciata di essere esclusa dalle Coppe europee per tre anni.