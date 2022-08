Parola all'ex nerazzuro Antonio Paganin sulle frequenze di TMW Radio , interpellato in merito ai movimenti che dovrà operare l' Inter per migliorare il pacchetto arretrato: "Ha la difesa più pesante della Serie A, ma credo che qualcosa farà. Vedremo se uscirà o meno Skriniar, ma serve completare, anche vista l'uscita di Ranocchia. Deve essere competitiva in campionato ed Europa, quindi servono almeno 4 centrali di livello e una figura importante lì devi ancora prenderla".

Parere favorevole sull'arrivo a centrocampo di Asllani, inserito come uno dei top acquisti della sessione in corso: "Asllani all'Inter, poi De Ketelaere al Milan, visto quanto lo ha rincorso il club rossonero. Difficile che spenda quei soldi se non è convinta di avere in mano uno forte. E poi Jovic alla Fiorentina, vedremo come renderà".