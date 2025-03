Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Maracanà', Antonio Paganin è stato sollecitato a rispondere sui premi fissati dall'Inter per il finale di stagione: "Sono una buona spinta, una bella riconoscenza verso il gruppo. È una carica ulteriore, perché vedi che vengono materializzati i tuoi sforzi, le tue idee, la volontà di mettersi a disposizione. Quando la società fa certe valutazioni le fa a ragion di logica", ha detto.

Calhanoglu ha detto che vuol vincere Champions e Pallone d'Oro. È possibile per l'Inter arrivare fino in fondo?

"Il Bayern è uno spartiacque. Escono da un periodo difficile, ma gli infortuni hanno condizionato tutti a livello europeo. Ci sono dei momenti in cui squadre di livello hanno pagato delle flessioni. Chi ha fatto turnover mirato e ha saputo gestirsi la rosa deve arrivare a questi appuntamenti al meglio, o vedi vanificare la stagione in pochi giorni".