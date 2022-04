L'ex calciatore Antonio Paganin è intervenuto a TMW Radio per commentare la vittoria dell'Inter sullo Spezia: "L'impressione è che al di là del gol subito da Maggiore, l'Inter abbia sempre controllato la partita. I nerazzurri non hanno mai corso rischi. Correa e Dzeko non è sembrata la coppia più brillante oggi, ma Inzaghi ha scoperto che ci sono cambi che fanno ben sperare".