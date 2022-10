Intervenuto su TMW Radio, Antonio Paganin ritiene l'Inter ancora lontana dall'essere uscita dal tunnel nonostante le ultime due vittorie: "La partita col Barcellona ha certificato che la squadra segue l'allenatore, ma ha ricevuto un'aspirina. Per uscire ce ne vuole. E' una squadra ancora in enorme difficoltà, non è quella vista tra febbraio e marzo che poteva mettere in difficoltà chiunque. Anche col Sassuolo non ho visto l'Inter brillante. Le prossime 2-3 partite potrebbero certificare che ne stai venendo definitivamente fuori. Altrimenti poi rischi di trovarti fuori dal campionato".