Argentina, ko che fa rumore. "Mi sono stupito che giocatori del calibro di Messi, Lautaro, Di Maria non abbiano saputo trovare la chiave per disinnescare l'Arabia Saudita. E qui vedi la mano di chi ti conduce".

Intervistato da TMW Radio , Antonio Paganin ha commentato il ko dell'Argentina e poi è tornato anche sul campionato italiano in legargo fino a gennaio.

Inter, difesa troppo perforabile. Quale il motivo?

"Se vediamo l'ultima parte di campionato cambiano i numeri. Prima parte con caldo intenso e ritmi alti, si è vista grande difficoltà nell'alzare i ritmi. Come lo ha fatto anche lei, la situazione è cambiata in meglio".

Forse centrali troppo lenti?

"Nel pre-campionato si era già visto che a campo aperto soffrivano la velocità. Non è un mistero che Skriniar e De Vrij fanno fatica in queste circostanze, soprattutto senza una copertura ottimale. Si è trovata in un periodo di difficoltà, ma ora la marcia è completamente cambiata".