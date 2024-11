Finito in pari per 1-1 il match tra Inter e Napoli, l'ex calciatore Antonio Paganin, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, è stato sollecitato a rispondere su chi delle due squadre ieri sera in campo al Meazza ne esca meglio: "Meglio il Napoli, esce da due big match contro Juve e Inter senza perdere" ha detto senza ripensamenti. "Ci sta perdere oggi con l'Atalanta, è un processo di crescita costante, è una squadra che veniva da un'annata molto difficoltosa e ristabilire una certa mentalità per combattere con le migliori del campionato non è mai così semplice. L'Inter dà l'impressione che tutti questi impegni l'hanno logorata mentalmente e fisicamente. Se rimane agganciata ora che è in difficoltà, non oso immaginare cosa può fare dopo la pausa invernale, abbiamo visto lo scorso anno con quello strappo cosa ha fatto".

Chi sta meglio dietro?

"Barcellona perde, City perde, l'Arsenal fa fatica, meglio il Liverpool. Per i top club è una costante il fatto di perdere punti, perché l'Europa ti prosciuga energie. L'unica mosca bianca è la Lazio, che non riesco a capire come riesca a tenere questi ritmi. C'è poi un altro aspetto: quando c'è euforia hai un boost importante. Sarà interessante vedere quando le big affronteranno Lazio e Fiorentina, per capire se ci sarà spazio per le outsider. E forse abbiamo sottovalutato l'Atalanta, che pare aver fatto un clic importante che le può permettere di rimanere lì davanti".

È un problema Lukaku per Conte ora?

"Che non sia il giocatore brillante dei tempi dell'Inter è evidente. Probabilmente farà più fatica, ma oggi non riesci a fare lavoro specifico giocando a certi ritmi. Per l'economia del Napoli però Lukaku è importante".