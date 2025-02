"Conte-Lukaku o Inzaghi-Lautaro?". Incalzato da TMW Radio, Antonio Paganin dice la sua sulla coppia allenatore-bomber che può essere più decisiva nella sfida scudetto tra Napoli e Inter: "E' un confronto che ci sta. Due allenatori che hanno grandissima influenza nel gruppo. Conte sappiamo quanto incida all'interno, sa entrarti nella testa. Dall'altra parte c'è una coppia un po' atipica, Inzaghi e Lautaro sembrano quasi agli opposti ma si fonde molto bene perché hanno l'ambizione di vincere con l'Inter. Ho l'impressione che Lautaro possa determinare ancora di più rispetto a Lukaku".

Inzaghi subisce la pressione di Conte?

"Certo, Conte mediaticamente ha qualcosa in più. Conte si chiama sempre fuori, tirando in ballo la stagione scorsa dice che non ha obblighi di vincere. Dall'altra parte un pizzico di nervosismo si coglie, quindi un po' la pressione l'avverte".

Calhanoglu in crisi. Come se lo spiega?

"Difficile dirlo. Avere o non avere le coppe sposta tanto, puoi gestire meglio le energie, come ha fatto il Napoli. L'Inter sta pagando questo sforzo in più e nell'arco di un campionato e di una sfida così punto a punto è determinante. Alla lunga rischia di pagare questo stato fisico di alcuni giocatori l'Inter".