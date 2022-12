Su chi punterebbe ora nella rincorsa al Napoli: Inter o Juventus?

"Inter, che non ha tutti i problemi societari che ha alle spalle la Juventus. La Juve recupererà qualche punto ma non la vedo in grado di impensierire il Napoli, almeno ad oggi. Vedo l'Inter più avanti, anche come rosa".

Inzaghi per la sfida al Napoli cambierà qualcosa?

"Non mi aspetto da Inzaghi grandissime magie, ma magari che non tolga giocatori già ammoniti. Allo Dzeko di adesso credo si faccia fatica a rinunciarce. Con lui la manovra risulta più fluida, Lukaku credo abbia bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore. In mezzo poi non credo possa fare a meno di Brozovic, con un centrocampo che sarà formato da lui, Barella e Calhanoglu. Spero che Lukaku e Gosens salgano di livello per fare il salto di qualità che serve alla squadra. Gosens per ora ha reso meno rispetto alle aspettative. Invece può dare alternative a Inzaghi. Tutti speriamo in un campionato competitivo, ma il Napoli visto nei giorni scorsi sembra non essersi mai fermato e se è così la vedo dura per tutti recuperare".