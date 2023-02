Cuore Kristjan Asllani. Il centrocampista nerazzurro, dopo la vittoria di Coppa Italia di ieri contro l'Atalanta, si è fermato appena fuori dai cancelli di San Siro per salutare un tifoso ipovedente a cui ha fatto una promessa: "Oggi non ho la maglia con me, ma la prossima volta te la farò avere" ha detto l'ex Empoli che ha però ricevuto la specifica richiesta di segnare al prossimo match.