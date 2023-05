È Livio Marinelli l'arbitro scelto per dirigere Napoli-Inter, match valido per la 36a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Tivoli ha come assistenti Bindoni e Colarossi. Il ruolo di quarto uomo viene invece ricoperto da Marcenaro. La direzione del VAR è affidata a Nasca, coadiuvato dall'AVAR Chiffi. Primo tempo confuso con una dubbia gestione dei cartellini che sfocia nell’espulsione, ritardata, di Gagliardini a cui segue una ripresa dove l'incertezza è perenne e incide sul risultato.

12’ – Rischio di De Vrij che atterra da dietro Osimehn con un intervento irruento: fallo netto che sarebbe potuto valere anche il cartellino giallo. L’arbitro si limita al semplice fischio, redarguendo l’olandese solo verbalmente.

19’ – Entrata scomposta di Gagliardini che va in scivolata dritto su Di Lorenzo a lunga distanza dalla porta di Onana: fallo inutile che vale un giusto cartellino giallo.

23’ – Ripartenza del Napoli con Kvaratskhelia a guidare la staffetta azzurra frenata sul nascere da un fallo tattico evidente del già ammonito Gagliardini: fortunato il centrocampista, graziato da Marinelli tra le proteste del 'Maradona'.

31’ – Mischia nell’area interista su calcio d’angolo con ancora protagonista il discusso Gagliardini, stavolta per un presunto tocco irregolare. Situazione che non presenta però alcuna irregolarità visto che il braccio del nerazzurro è perfettamente aderente al corpo. Situazione di facile lettura per la terna arbitrale.

41’ – Cartellino rosso che era nell’aria e che infine arriva: espulso Gagliardini per un’entrata evitabile nel tentativo di sradicare il pallone ad Anguissa proprio sotto gli occhi del direttore di gara. Espulsione, quella del numero 5, che sarebbe dovuta arrivare già una manciata di minuti prima.

64’ – Prima ammonizione nelle fila del Napoli con Elmas che interrompe un contropiede in solitaria di Brozovic con un fallo tattico.

80’ – Forti perplessità sul 2-0 annullato al Napoli. Nell’azione di ripartenza culminata dal tap in di Simeone, Zielinski va al contrasto al limite dell’area con D’Ambrosio e l’arbitro segnala erroneamente fallo in attacco. Scelta sbagliata, su cui il VAR non può intervenire, visto che il polacco prende in pieno la sfera. Il direttore di gara paga la posizione scomoda, manca l'aiuto del guardalinee.

94’ – Ancora un errore da parte dell’arbitro, stavolta in occasione del 3-1 del Napoli. L’azione che chiude la contesa parte infatti da un fallo di Juan Jesus che nell’anticipo aereo su Acerbi mette le mani sul volto del collega nerazzurro. Difficile comprendere la scelta di Marinelli, che tra l’altro ha la visuale libera da interferenze.