E‘ Maurizio Mariani della sezione di Aprilia il direttore del derby valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Quarto uomo Abisso mentre al VAR c’è Mazzoleni con Tolfo come assistente. Mariani gestisce bene una gara molto nervosa, estraendo il giusto numero di cartellini (3 ammonizioni, 2 per i rossoneri e 1 per i padroni di casa). Tuttavia la rete annullata a Bennacer è destinata a far discutere. Di seguito gli episodi chiave della prestazione di Mariani:

14' - Skriniar colpisce con un pestone Tonali dando vita al contropiede nerazzurro che termina con un calcio d’angolo. Mariani è vicino all’azione e decide di lasciare proseguire. Scelta discutibile del direttore di gara.

18' - Correa resta a terra a gioco fermo dopo un piccolo contatto con Kessie. Mariani è sempre vicino e non punisce l’ivoriano. Il contatto è casuale e lieve.

20' - Netto fallo di Kessie su Lautaro che viene sanzionato con un calcio di punizione. Anche qui Mariani è vicino all’azione e prende la giusta decisione.

29' - Calcio di punizione dal limite dell’area per il Milan a seguito di un fallo di Perisic su Theo Hernandez. Proteste da parte del croato che dice di non aver toccato il francese. Le immagini danno ragione all’esterno che non viene sanzionato con l’ammonizione dal direttore di gara.

35' - Corretta l’ammonizione per Theo Hernandez. Il terzino tenta di anticipare Correa lanciato verso la porta ma colpisce prima il piede dell’argentino. E‘ il guardalinee che dice a Mariani di punire il rossonero che protesta furiosamente. La scelta però è corretta anche in questa occasione.