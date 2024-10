È Felix Zwayer l'arbitro designato per dirigere Inter-Stella Rossa, gara della seconda giornata della fase a girone unico di Champions League. Il fischietto tedesco ha come assistenti Robert Kempter e Christian Dietz, mentre Florian Badstubner indossa le vesti del quarto uomo. In sala VAR c'è Bastian Dankert, coadiuvato da Benjamin Brand. Direzione positiva della squadra arbitrale e decisioni corrette negli episodi più delicati: i due gol annullati all'Inter per fuorigioco, il rigore non concesso per tocco di mano di Mkhitaryan su palla inattesa e quello assegnato all'Inter per fallo di Drkusic su Lautaro.

3' - L'Inter sblocca la gara con Arnautovic, bravo a correggere in rete un cross su punizione di Calhanoglu. Il gol viene annullato e la decisione è giusta: l'attaccante parte in posizione di fuorigioco al momento dell'assist del turco.

10' - L'Inter passa in vantaggio con la perla di Calhanoglu direttamente su calcio di punizione. Corretto il fischio di Zwayer: Mkhitaryan va in pressing e sciupa palla a Elsnik, costretto a stenderlo con una trattenuta.

14' - Mkhitaryan cerca il pallone ma rifila un pestone involontario a Ndiaye: l'armeno è il primo ammonito del match.

20' - Taremi opta per l'imbucata centrale alla ricerca di Arnautovic, ma pesca Dumfries che va in rete di testa. Secondo gol nerazzurro della serata annullato per offside: l'austriaco parte in posizione regolare, l'olandese no. Giusta anche questa decisione della squadra arbitrale.

29' - Taremi resta a terra dolorante dopo un contatto in area di rigore con Spajic: nel tentativo di tirare in porta, l'attaccante viene anticipato dal difensore della Stella Rossa - che interviene con il 'piede a martello', ma prende il pallone - e calcia i suoi tacchetti. Per Zwayer e il VAR (che non interviene) non ci sono dubbi: l'episodio non è da rigore.

44' - Bastoni anticipa Krunic e viene steso dal centrocampista della Stella Rossa: Zwayer non fischia un fallo che poteva starci, negando all'Inter una punizione da posizione pericolosa.

48' - Trattenuta prolungata di De Vrij con Ndiaye: ammonizione per il difensore dell'Inter.

49' - La Stella Rossa chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Mkhitaryan, ma per Zwayer non c'è nulla: il braccio dell'armeno non è largo e la palla è inattesa, essendoci stata una deviazione netta al momento del tiro verso la porta.

58' - L'Inter raddoppia con Arnautovic, che servito da Taremi trova il piattone del 2-0: al momento della riconquista del pallone l'iraniano interviene in maniera corretta su Krunic e poi serve l'assist vincente.

69' - Lautaro recupera palla e guida il contropiede, stoppato però dalla spinta di Elsnik: Zwayer estrae un altro cartellino giallo per il centrocampista della Stella Rossa.

71' - L'Inter segna la rete del 3-0 con Lautaro. Taremi recupera palla su un errore di Spajic che lo stende, ma l'iraniano si rialza e poi serve il passaggio vincente per il Toro: Zwayer lascia giustamente correre l'azione, applicando la regola del vantaggio.

79' - Lautaro entra in area di rigore e salta Drkusic, incassando un fallo netto: il difensore non prende mai il pallone e centra entrambe le gambe dell'argentino. Zwayer fischia calcio di rigore senza esitazioni: dal dischetto Taremi è glaciale e sigla il poker.