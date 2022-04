E‘ Simone Sozza della sezione di Seregno l’arbitro di Inter-Roma. Al VAR c’è Irrati con Zufferli come assistente I due assistenti sono Carbone e Bindoni con Manganiello come quarto uomo. La direzione di Sozza è semplicemente impeccabile; pochi fischi che favoriscono un elevato ritmo di gioco e un metro di giudizio adatto per partite di questo livello. Ogni decisione presa è risultata essere corretta, confermando le alte aspettative nei confronti di Sozza, uno dei profili emergenti della classe arbitrale italiana. Di seguito i momenti salienti della partita del direttore di gara.

21' - Lautaro Martinez resta a terra dopo un contatto con Sergio Oliveira. L’intervento del portoghese è corretto poiché colpisce prima il pallone. Sozza è vicino all’azione e decide di lasciar proseguire prendendo la giusta decisione.

30' - Prima rete dell’Inter con Denzel Dumfries. L’olandese punisce Rui Patricio dopo un ottimo inserimento alle spalle della difesa giallorossa. La posizione dell’esterno risulta essere regolare al momento del suggerimento di Calhanoglu. Decisivo il passo all’indietro dell’olandese che beffa la marcatura di Zalewski.

35' - Viene assegnata una punizione dal limite dell’area di rigore in favore dell’Inter. I nerazzurri chiedevano il penalty ma il replay ha conferma la decisione di Sozza. Dimarco nella circostanza viene toccato fuori area e non dentro. Nella stessa azione, Perisic aveva lamentato un tocco di mano di Karsdorp ma il direttore di gara, vicino all’azione, ha valutato correttamente non assegnando il rigore anche in quell’occasione poichè il difensore giallorosso colpisce il pallone con il petto.

41' - Seconda rete dell’Inter con Brozovic, autore di un super gol. Tutto nasce da un bellissimo lancio per Perisic (regolare la sua posizione) che raccogle il passaggio di Dimarco per poi premiare l’inserimento dell’autore del gol.