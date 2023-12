È Sandro Schärer a dirigere Inter-Real Sociedad, match valido per la sesta e ultima giornata del Gruppo D della Champions League 2023/24. Il fischietto svizzero ha come assistenti i connazionali Jonas Erni e Bekim Zogaj, con Lionel Tschudi nelle vesti di quarto uomo. Sala VAR affidata a Fedayi San, coadiuvato dal francese Benoit Millot. La direzione di gara è imprecisa e confusa, come testimoniano le decisioni dubbie (su tutte il contatto nell'area dell'Inter tra Cuadrado e Oyarzabal) e la discutibile gestione dei cartellini. L'intervento del VAR lo salva sulla simulazione di Kubo, inizialmente sanzionata con un calcio di rigore.

12' - Munoz entra con durezza su Caudardo, attaccandolo alle spalle: il terzino della Real Sociedad centra la caviglia del colombiano e anche un po' di pallone, Schärer decide di non usare il fischietto facendo già intuire il metro di giudizio permissivo che intende utilizzare.

21' - Thuram punta e lascia sul posto Zubeldia, che lo sgambetta per non farlo involare verso la porta: giallo meritato per il difensore della Real Sociedad.

22' - Sanchez sporca con un tocco di mano una palla che carambola nell'area della Real Sociedad e che viene poi calciata in porta da Acerbi: Schärer blocca con tempestività il gioco accorgendosi dell'irregolarità.

35' - Cuadrado tocca il pallone con l'esterno destro e si libera di Munoz, autore di un'altra entrata abbastanza dura che si conclude con un pestone sul piede destro dell'interista: è il secondo intervento al limite, poteva starci il giallo.

39' - Thuram affonda e cerca poi di allargare sulla sinistra, ma il rimpallo fa finire la palla sul piede di Sanchez che la mette in mezzo due volte: nella prima circostanza respinge Zubeldia, nella seconda calcia Mkhitaryan (stoppato dall'intervento di Traoré sulla linea di porta). Schärer, seguendo l'indicazione dell'assistente Erni, segnala un fuorigioco del cileno che in realtà non c'è. Sul secondo tentativo di Sanchez la palla sembra invece essere uscita oltre la linea di fondo: la decisione corretta sarebbe stata l'assegnazione di un calcio d'angolo per l'Inter (ultimo tocco di Zubeldia), ma il gioco riparte con una rimessa dal fondo per la Real Sociedad.

44' - Zakharyan trattiene vistosamente Frattesi, lanciato in corsa in mezzo al campo: fallo tattico, giusta l'ammonizione per il centrocampista della Real Sociedad.

47' - Munoz trattiene ancora Cuadrado che scappa via sulla fascia: Schärer fischia fallo ma grazia ancora il terzino della Real Sociedad dall'ammonizione.

65' - Oyarzabal chiede un calcio di punizione appena fuori area dopo un duello con Darmian: il contatto è molto lieve, corretta la decisione di lasciar correre.

68' - La Real Sociedad protesta per contatto in area di rigore tra Cuadrado e Oyarzabal: l'attaccante spagnolo colpisce la palla che poi viaggia lentamente tra le mani di Sommer e viene succesivamente 'cinturato' dall'interista, che rischia tanto un possibile penalty con un intervento scomposto e ingenuo. Schärer decide di lasciar proseguire l'azione e il VAR non lo richiama. Decisione molto dubbia.

72' - Carlos Augusto stende Kubo con un intervento in chiaro ritardo: Schärer applica la regola del vantaggio, che però non si concretizza, e fischia quindi il calcio di punizione. Anche in questo caso poteva starci l'ammonizione.

75' - Schärer fischia calcio di rigore per la Real Sociedad per un presunto contatto tra Calhanoglu e Kubo, ma viene subito richiamato dal VAR: la simulazione del giapponese è netta. Il penalty viene quindi annullato, con il fantasista della Real Sociedad giustamente ammonito. Prima del richiamo al monitor arriva anche il giallo a Lautaro per proteste.

84' - Elustondo battibecca con l'arbitro a gioco fermo: Schärer estrae il cartellino giallo.