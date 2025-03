Luca Zufferli, l'arbitro designato dall'AIA per dirigere Inter-Monza, vive una serata serena a San Siro grazie all'ausilio della tecnologia. Due i casi spinosi da gestire per il fischietto della sezione di Udine, corretto al momento al 24' dalla coppia VAR Gariglio-Meravliglia dopo la decisione di convalidare in diretta il gol di Lautaro, nonostante il tocco di braccio di quest'ultimo. Al 78' è l'orologio della goal line technology a segnalare il 3-2 nerazzurro. Gli episodi da moviola:

24' - Non succede nulla di rilevante sul piano arbitrale fino al 24', quando Lautaro Martinez sblocca il risultato dopo essersi aiutato con un braccio, tra le proteste di tutto il Monza. L'1-0 viene convalidato live da Zufferli, ma il VAR lo corregge prontamente rilevando l'irregolarità nel controllo del Toro.

28' - Il colpo di tacco di Dani Mota trova in posizione regolarissima Samuele Birindelli, che poi trasforma in gol battendo Josep Martinez per il vantaggio dei brianzoli.

38' - Armando Izzo è il primo ammonito del match per un calcione a palla scaricata assestato a Marko Arnautovic: provvedimento disciplinare ineccepibile preso da Zufferli, che ha aspettato che l'azione si concretizzasse per poi andare a sventolare il cartellino giallo in direzione dell'ex Torino.

40' - Semplice contrasto di gioco tra Dumfries e Izzo nell'area monzese: giusto far correre.

43' - Lautaro subisce due falli nello spazio di pochi secondi, Zufferli non si porta il fischietto in bocca semplicemente per concedere il vantaggio all'Inter. A quel punto, il capitano nerazzurro rischia qualcosa per la reazione nei confronti di Alesandro Bianco.

45' - Tutto buono sul raddoppio del Monza.

48' - L'Inter accorcia la distanze con Marko Arnautovic che mette dentro di testa dopo una torre di Denzel Dumfries, bravo a sovrastare di testa Georgios Kyriakopoulos senza commettere fallo. Zufferli convalida ma deve aspettare qualche secondo prima di confermare il 2-1 perché il VAR controlla un presunto fallo di mano di un un giocatore nerazzurro durante l'azione. Fallo che effettivamente non c'è.

SECONDO TEMPO -

51' - Fallo di sfondamento di Dumfries ai danni di Izzo dopo un'azione insistita dell'Inter: fischio corretto.

53' - Lautaro taglia la strada a Castrovilli che rovina a terra. Il Monza non affonda e decide di mettere palla in fallo laterale, nonostate Zufferli avesse fatto segno di concedere il vantaggio.

64' - Nulla da segnalare sul 2-2 di Hakan Calhanoglu. Arnautovic, che è sulla traiettoria di tiro, è chiaramente in posizione regolare.

68' - Ammonito Nesta per proteste: probabilmente il tecnico del Monza chiedeva il perché del mancato fischio di Zufferli per la scivolata, prima sul pallone, e poi sulle gambe, di Acerbi su Zeroli.

78' - Il 3-2 dell'Inter, che è un autogol di Kyriakopoulos, viene convalidato solo dopo il messaggio che arriva sull'orologio della goal line technology di Zufferli. Come si vede dal replay successivo, il pallone, nonostante il grande intervento di Turati, ha effettivamente varcato la linea di porta.