È István Kovács l'arbitro designato per dirigere Inter-Atletico Madrid, ottavo di finale d'andata di Champions League. Il fischietto rumeno ha come assistenti i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, con Horațiu Feșnic nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è il tedesco Marco Fritz, coadiuvato da Cătălin Popa. La direzione di gara è condita da qualche imprecisione di troppo nei fischi e nel rispetto del metro di giudizio, mentre sono corrette le decisioni sui cartellini. Tanti dubbi sull'episodio chiave del primo tempo, quando Molina tocca il pallone con il braccio in area di rigore.

13' - L'Inter chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Molina dopo la respinta di Witsel (che è distante qualche metro dal compagno di squadra, è quindi da escludere la fattispecie della 'palla inaspettata'): il braccio del difensore dell'Atletico Madrid non è perfettamente aderente al corpo ma neanche troppo largo e, nonostante il tentativo di ritrarlo (dopo il tocco), va ad impattare il pallone. Kovács lascia correre perché ritiene congruo il movimento, il VAR non lo richiama al monitor per rivedere meglio l'episodio. Restano dei dubbi.

34' - Griezmann si lascia andare a terra con troppa facilità dopo un contatto leggero di Pavard alle sue spalle: Kovács fischia punizione per l'Atletico Madrid, ma non sembra esserci fallo.

47' - Dimarco batte un calcio d'angolo che scatena una mischia in area, con la palla smanacciata da Oblak: Kovács fischia calcio di punizione per l'Atletico Madrid anticipando il tiro di Mhitaryan. Decisione corretta, c'è carica sul portiere da parte di Pavard.

53' - Barella scarica il pallone sulla fascia e riceve il pestone di Hermoso sulla caviglia sinistra: Kovács concede il vantaggio, poi opta per la prima ammonizione della gara appena il gioco si ferma. Decisione corretta.

58' - Simeone chiede timidamente un calcio di rigore per un contatto un area tra Llorente, De Vrij e Sommer, ma non c'è nulla: l'olandese interviene in scivolata e tocca nettamente il pallone, generando poi un rimpallo che porta al corner per l'Atletico Madrid.

61' - Lautaro anticipa Savic che commette fallo, ma riesce comunque a scaricare per Arnautovic: Kovács fischia calcio di punizione per l'Inter, ma poteva applicare la regola del vantaggio.

82' - Savic trattiene Lautaro che protegge palla, Kovács fischia giustamente calcio di punzione: il difensore dell'Atletico Madrid protesta in maniera eccessiva e si guadagna un cartellino giallo.

85' - Pavard vince una lotta in mezzo al campo e viene atterrato da Morata: fallo tattico, corretta l'ammonizione per lo spagnolo.

86' - Frattesi interrompe la ripartenza dell'Atletico Madrid stendendo Reinildo sulla fascia: giusto il giallo per il centrocampista dell'Inter.

91' - Kovács assegna rimessa laterale per l'Atletico Madrid: decisione sbagliata, l'ultimo tocco era di Llorente.

93' - Frattesi si guadagna un calcio di punizione dopo un contatto dubbio con Barrios, Koke protesta con Kovács per la decisione: ammonizione anche per il capitano dell'Atletico Madrid.

94' - Carlos Augusto trattiene in maniera netta e vistosa Correa che si invola in contropiede: giallo giusto per il terzino dell'Inter.