È Luca Zufferli l'arbitro designato per dirigere Hellas Verona-Inter, match valido per la 38esima ed ultima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Udine ha come assistenti Bottegoni e Lombardo, con Camplone quarto uomo. In sala VAR ci sono Paolo Valeri con il vice Miele. Partita più impegnativa nel primo tempo che nel secondo, ma il direttore di gara giudica bene gli episodi più delicati.

10' - L'Inter passa subito in vantaggio con Arnautovic, bravo a sfruttare la palla area giocata da Bisseck per bucare poi Perilli. Coppola si lamenta timidamente per una lieve trattenuta dell'austriaco nel tentativo di prendere posizione: il corpo a corpo è reciproco e non ci sono gli estremi per intervenire, Zufferli lascia correre e il VAR conferma col silenzio la decisione di campo.

13' - Una palla pazza schizza nell'area di rigore dell'Inter e qualche giocatore del Verona prova a chiedere un calcio di rigore per tocco di mano di Thuram: la palla è inattesa e colpisce il gomito del francese dopo il rimbalzo, il VAR visiona e decide giustamente di non intervenire.

17' - Il Verona pareggia con Noslin che, imbeccato da Suslov, piazza la palla alla sinistra di Audero: l'attaccante del Verona parte con i tempi giusti ed è in posizione regolare al momento del passaggio del compagno.

29' - Thuram lascia sfilare il pallone, Cabal cerca l'anticipo ma lo stende con un intervento duro: Zufferli estrae il primo giallo del match.

37 ' - Il Verona passa in vantaggio con il diagonale vincente di Suslov. Il gol è regolare: ad inizio azione la palla persa da Barella finisce sui piedi di Noslin (autore dell'assist) che viene tenuto in gioco dalla difesa dell'Inter.

40' - Suslov calcia in porta e c'entra Bisseck in area di rigore dell'Inter. Il fantasista del Verona chiede calcio di rigore, ma Zufferli lascia giustamente andare avanti l'azione: il braccio del difensore è aderente al corpo e non ne aumenta il volume.

44' - Thuram entra in area di rigore e viene steso da una spallata vigorosa di Cabal che va a colpire anche la gamba sinistra del francese (che ha già preso posizione proteggendo palla): episodio al limite, ma per Zufferli non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. È una valutazione di campo e il VAR non interviene.

46' - L'Inter trova il pareggio con la doppietta di Arnautovic. Barella va al lancio e pesca con i tempi giusti l'inserimento di Frattesi che inventa una geniale sponda di petto per l'austriaco: il VAR verifica la posizione dell'attaccante dell'Inter che è tenuto in gioco dal piede di Vinagre. Il gol è regolare e viene convalidato.

60' - La seconda ammonizione della partita è per Barella: il centrocampista fa fallo tattico su Mitrovic, Zufferli fa bene a tirare fuori il cartellino.

76' - Carlos Augusto va alla ricerca della palla e accentua la caduta, ma Tavsan si era fermato in tempo: Zufferli fischia calcio di punizione per l'Inter su segnalazione dell'assistente Bottegoni. Decisione sbagliata.

92' - Sanchez trova il gol 3-2, ma l'esultanza del cileno viene strozzata dal VAR: l'attaccante interista è in leggero fuorigioco sul lancio di Asllani, la rete viene giustamente annullata dopo un consulto con la coppia Valeri-Miele.