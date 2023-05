Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma è diretta da Massimiliano Irrati di Pistoia; assistenti Carbone e Lo Cicero; quarto uomo Fabbri. Al VAR Mazzoleni, assistenti VAR Marini e Ranghetti. Serata piuttosto tranquilla per il fischietto toscano, nessuna decisione difficile, partita abbastanza corretta e solo tre cartellini gialli. Vediamo gli episodi principali nello specifico.

21’ – Fallo sulla caviglia di Barella, a terra dolorante il centrocampista ma l’arbitro non interviene: poteva starci il fallo.

23’ – L’Inter reclama per un presunto retropassaggio di Castrovilli a Terracciano che la prende con le mani, Irrati opta per la regolarità vista la pressione degli attaccanti dell’Inter.

27’ – Amrabat allarga il braccio su Dumfries che sulla corsa finisce a terra, l’Inter chiede la gomitata, per Irrati è contrasto regolare ma il braccio sembra effettivamente alto.

28’ – Regolare la posizione di Lautaro lanciato da Calhanoglu a tu per tu con Terracciano in occasione dell’1-1, tenuto in gioco da Milenkovic.

54’ – Martinez Quarta interviene duro su Dzeko, Irrati concede il vantaggio all’Inter e, quando la palla esce, ammonisce il giocatore viola. Giusta interpretazione della norma.

63’ – Entrata molto vigorosa di Amrabat su Barella, giusto il fallo ravvisato da Irrati, anzi poteva starci anche il giallo, anche se il calciatore viola reclama affermando di aver preso prima la palla.

67’ - E’ in posizione irregolare Dimarco quando impegna Terracciano per la seconda volta sulla ribattuta dopo il bolide di Lukaku, giusta la segnalazione di fuorigioco.

77’ – Cabral saltando disturba Handanovic che perde la sfera ma Irrati ravvisa fallo sul portiere, graziato per la sua leggerezza.

84’ – Gosens spinge Terzic in una ripartenza fiorentina, se ne accorge Irrati.

90’ – Gonzalez colpisce Gosens che se ne stava andando in contropiede, giusto il giallo.