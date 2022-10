È Szymon Marciniak l'arbitro scelto per dirigere Barcellona-Inter, match valido per la 4a giornata del Girone C di Champions League. Il fischietto polacco ha come assistenti i connazionali Sokolnicki e Listkiewicz, il ruolo di quarto ufficiale viene invece affidato a Musial. La direzione del VAR è incarico di Kwiatkowski, coadiuvato dall'inglese Attwell. Prima frazione senza particolari episodi dubbi, da segnalare soltanto un intervento di Dembélé a palla lontana che poteva valere il giallo. Seconda parte dell'incontro con qualche cartellino in più, ci poteva stare il rosso al 79' per un nervosissimo Dembélé che commette fallo disinteressandosi completamente del pallone.

11' – Giusta la chiamata del direttore di gara: a commettere fallo è Jordi Alba e non Dumfries, inutili le proteste del pubblico che reclamava un possibile rigore.

17' – Nessun dubbio nel rimpallo dopo la traversa di Dzeko: il pallone non ha superato la linea di porta e la partita può dunque continuare.

20' – Intervento a palla lontana di Dembélé che rischia l'ammonizione per un colpo ai danni di Skriniar. Distratti sia l'arbitro sia i suoi assistenti che non si accorgono dell'infrazione.

40' – Tutto a norma nell'azione che porta al vantaggio del Barcellona, le posizioni di tutti i calciatori coinvolti nell'azione sono ampiamente in linea con i difendenti nerazzurri.

49' – Regolarissimo il pareggio interista con Barella: posizione ampiamente in linea e controllo col petto da parte del sardo che supera Ter Stegen sull'assist di Bastoni.

53' - Troppo severo il direttore di gara nell'ammonire Lautaro Martinez reo di aver allontanato il pallone dopo un fallo in mezzo al campo commesso dal compagno Dumfries.