Dopo l'esperienza tra le fila del settore giovanile nerazzurro, Lorenzo Peschetola lascia definitivamente l'Inter. Nell'ultima stagione era in prestito al Foggia, ora è ufficiale il suo passaggio al Monopoli. Di seguito la nota stampa ufficiale: "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Peschetola fino al 30 giugno 2025. L’esterno di attacco classe 2003 cresciuto nel settore giovanile dell’Inter fino a disputare il Campionato Primavera 1 la Youth League, nell’ultima stagione ha militato in Serie C con le maglie di Foggia e Latina".