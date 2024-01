"Anthony non lascerà il Manchester United e resterà fino alla scadenza del suo contratto a giugno". Parola di Philippe Lamboley, agente di Anthony Martial, l'attaccante francese in forza al Manchester Utd, club con il quale è in scadenza di contratto (giugno 2024) e di cui si è spesso parlato in ottica Inter. "Quello che si dice di lui è completamente falso - ha chiarito il suo procuratore -. Non è stato escluso dal gruppo e non ha problemi con l'allenatore ha detto Lamboley a Sky Sports UK.