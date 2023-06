Beppe Riso, agente di Davide Frattesi, è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia: "Non è ancora la settimana di Frattesi, l'affare potrà concretizzarsi nelle prossime, ma non in questa. Gagliardini? Stiamo parlando con il Monza, se troviamo l'accordo va in biancorosso. Tonali? Sicuramente la Premier è l'NBA del calcio, è giusto che il ragazzo colga l'opportunità di raggiungere quel livello".