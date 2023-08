Al sorpasso su Gianluca Scamacca compiuto dall'Atalanta sull'Inter potrebbe corrispondere un doppio passaggio da Bergamo alla Milano nerazzurra: secondo il portale Tuttoatalanta, infatti, l'Inter punta con decisione due nomi della rosa di Gian Piero Gasperini, quelli di Juan Musso e Mirah Demiral.

Il portiere argentino, al quale Gian Piero Gasperini ha concesso solo l'ultima parte dell'amichevole di oggi persa malamente con l'Union Berlino, è visto come complemento ideale per Yann Sommer, mentre per il difensore turco c'è una carta in più, ovvero la sua volontà: il giocatore avrebbe infatti espresso il desiderio di lavorare con Simone Inzaghi, che ha dato il suo benestare all'operazione.