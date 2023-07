Mauro Icardi a titolo definitivo al Galatasaray, c'è la firma sul contratto. Come riportato da Sky, in queste ore l'attaccante argentino ha messo nero su bianco la firma che lo legherà al club turco fino al giugno 2026. Icardi aveva già un accordo di massima con il club turco, ma i tempi dell'annuncio si erano dilatati dopo il problema capitato alla moglie-agente Wanda Nara. Al Paris Saint-Germain andranno dieci milioni, lo scorso anno in turchia 23 gol e otto assist in ventisei partite per l'ex capitano dell'Inter.