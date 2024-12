Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo di Udinese e Napoli, si è soffermato ai microfoni di TuttoUdinese su Alexis Sanchez. Crede alle minestre riscaldate? "Ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola. Le minestre riscaldate non funzionano spesso ma Sanchez può essere un'eccezione. Nelle mie gestioni precedenti abbiamo fatto ritornare dei giocatori che poi hanno funzionato, tipo Sensini. Io auguro al Nino di poter chiudere bene la carriera qui a Udine e far ritornare alla gente a provare certe sensazioni", ha parlato così dell'ex Inter.