Nel corso di un incontro con la stampa andato in scena ieri, a Milano, il ministro dello sport Andrea Abodi ha toccato anche il tema sempre delicato del rinnovamento delle infrastrutture sportive in Italia: "A gennaio uscirà un portafoglio di opportunità con la concretezza necessaria per accompagnare e velocizzare questo processo di creare infrastrutture che viene spesso evocato - le sue parole riportate dal Corriere della Sera -. Io ricordo di aver partecipato e di continuare a partecipare a incontri nei quali celebriamo gli auspici. Adesso cercheremo di concretizzare questi auspici".