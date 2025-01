La Roma vuole continuare a correre sul campo e la dirigenza cerca di rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport c'è un forte interessamento del club giallorosso per Davide Frattesi. L'Inter, quantomeno per il momento, non apre a cessione del centrocampista, che non è comunque soddisfatto del minutaggio in nerazzurro. Il Biscione vuole rimandare ogni tipologia di discorso a giugno.