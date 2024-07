Si discute molto, in queste ore, del futuro di Valentin Carboni. Il gioiello dell'Inter, classe 2005, è uno dei nomi seguiti dal Marsiglia per regalare un rinforzo di qualità sulla trequarti a De Zerbi. Secondo quanto riferito da Sky Sport qualche minuto fa, il club transalpino continua a premere sull'acceleratore per arrivare a Carboni.