Più passa il tempo, più Albert Gudmundsson si avvicina alla Fiorentina. In queste ore è attesa la risposta del Genoa alla seconda offerta presentata ieri dai viola: sul piatto ci sono 7 milioni di euro per il prestito oneroso e 18 per l'obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Lo rende noto Sky Sport, aggiungendo che i rossoblu potrebbero accettare l'offerta o presentare una leggera controproposta. La fumata bianca sembra dietro l'angolo.