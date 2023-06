Sfuma l'obiettivo Guglielmo Vicario per l'Inter, accostato al portiere dell'Empoli per l'eventuale dopo-Onana. L'estremo difoensore italiano è sempre più vicino all'approdo al Tottenham dopo che i due club hanno raggiunto un principio di accordo per 20 milioni più bonus e hanno già programmato le visite mediche per i prossimi giorni. Questo l'ultimo aggiornamento dei Sky Sport sul trasferimento di Vicario agli Spurs.