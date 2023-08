Dopo la cessione nelle ultime ore di Wilfried Singo al Monaco per 10 milioni, il Torino è alla ricerca di un nuovo esterno e potrebbe puntare su un laterale mancino. Secondo Sky, tra i nomi presi in considerazione dai granata c'è anche quello del classe 2000 Niccolò Corrado, in forza alla Ternana, sul quale però l'Inter vanta un diritto di riacquisto entro il 2024 che però potrebbe anticipare in caso di buona offerta dei granata.