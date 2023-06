Seko Fofana potrebbe essere il prossimo giocatore che milita nel calcio europeo ad approdare in Arabia Saudita. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, in queste ore è arrivata anche la conferma ufficiosa all'Équipe da parte del Lens, club di cui l'ex Udinese è il capitano: "Il club conferma i colloqui tra l'Al-Nassr, Seko Fofana, il Lens e il suo entourage. I discorsi avvengono con la massima trasparenza, rispetto reciproco e nell'interesse di tutte le parti interessate".

Notizia da registrare anche in chiave Inter, visto che l'Al-Nassr ha dovuto per ora mettere in stand-by la trattativa per Marcelo Brozovic, non ancora convinto di lasciare Milano per raggiungere la squadra di Cristiano Ronaldo.