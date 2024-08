Il Sassuolo ha aperto alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto di Andrea Pinamonti. Come riportato da Firenzeviola.it, c'è ancora da discutere delle cifre, ma questa apertura fa pensare a un potenziale buon esito dell'operazione.

L'ex nerazzurro è un giocatore richiesto espressamente da Alberto Gilardino, in pressing sulla propria società per ottenere un rinforzo in attacco nel più breve tempo possibile. Questo permetterebbe al Genoa di liberare Albert Gudmundsson, ambito dalla Fiorentina ma con l'Inter sempre pronta a inserirsi.