La trattativa tra Chelsea e Juventus per lo scambio Dusan Vlahovic-Romelu Lukaku vacilla dopo le voci provenienti dalla Spagna. L'emittente spagnola Cadena SER ha infatti rivelato che il Real Madrid, qualora non riuscisse a mettere le mani su Kylian Mbappé già da ora, è pronto a virare con decisione sull'attaccante serbo dei bianconeri. Carlo Ancelotti, tecnico delle Merengues, chiedeva Harry Kane, ma il club madridista vede in Vlahovic un'opzione più valida.