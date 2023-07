L'emoticon di un trattore per infiammare i social e preparare il terreno per l'annuncio ufficiale di Frattesi. L'Inter ha infuocato letteramente l'ambiente nerazzurro dopo la firma arrivata questo pomeriggio in sede da parte del centrocampista azzuro. Frattesi sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter.