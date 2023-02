L'Udinese si arrende 3-1 all'Inter, ma esce da San Siro a testa alta dopo una partita in cui, prima di affondare sotto i colpi di Mkhitaryan e Lautaro Martinez, ha accarezzato anche l'idea del clamoroso sorpasso nella ripresa una volta riequilibrato il risultato a fine primo tempo con Lovric. Di questo e altro parla in conferenza stampa Andrea Sottil, tecnico dei bianconeri, che si accomoda in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti:

Vi siete dati obiettivi con questa classifica?

"Con la dirigenza ci siamo detti che dobbiamo giocare partita dopo partita e poi alla fine vedremo dove saremo. Quindi questo è il nostro obiettivo, continuerò a dirlo perché sappiamo benissimo che per raggiungere le posizioni europee dobbiamo combattere con squadre molto, molto forti. Lo sappiamo, però penso che l'Udinese anche stasera abbia dimostrato che vuole essere protagonista del campionato, ha giocato un'ottima partita contro un'Inter forte, una corazzata. Siamo andati sotto, poi abbiamo ripreso la partita meritatamente; nel secondo tempo, in un momento di grande forcing dell'Inter, ho messo la punta per tornare sulla metà campo e rialzarci, ero convinto che portando così tanti uomini lì davanti ci avrebbero lasciato delle ripartenze. Così è stato, ma lì ci manca un pezzo: dobbiamo essere più cattivi, quando non fai gol e lasci la partita in equilibrio l'Inter ha i giocatori che ti possono fare quei gol lì come successo in occasione del 2-1. La cosa che mi dispiace è che in quattro contro due non andiamo in vantaggio, poi sarebbe stata un altro tipo di partita".