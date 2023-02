Nel post-partita di San Siro ha parlato a DAZN il tecnico dell' Udinese Andrea Sottil : "Abbiamo fatto una grande partita, giocare a San Siro non è semplice, ma ho visto una squadra reagire con personalità dopo un rigore molto molto dubbio. Abbiamo giocato con ordine e qualità, meritando il pareggio e senza subire granché. Nella ripresa loro sono partiti forti, abbiamo resistito bene. L'ingresso di Success ha dato inerzia: ma sulle tre ripartenze devi segnare. Incredibile, dovevamo chiudere l'azione con un altro atteggiamento. Dispiace perché ho visto una prestazione importante. Thauvin? L'ho visto bene, si è inserito con grande motivazione e sta dando tutto anche in allenamento".

Manca qualcosina negli ultimi metri, ma c'è troppa negatività attorno alla squadra.

"Condivido. Io sono molto positivo, l'ho detto anche domenica quando centinaia di tifosi ci hanno fischiato. Ogni gara creiamo tantissimo, siamo consapevoli che là davanti, per quanto costruiamo, dobbiamo finalizzare di più. Sbagliamo scelte e rifiniture: gli attaccanti hanno qualità, ma dobbiamo crescere. Al primo episodio poi veniamo puniti, ricordando i due autogol con il Sassuolo. Negatività? Non dobbiamo esserlo, io in primis non lo sono e la squadra è ben protetta e lavora serenamente. Dobbiamo ricercare la vittoria".

Pereyra?

"Non dà punti di riferimento, anche oggi ha dimostrato di essere straordinario nelle diverse posizioni".