"Il calcio che giochiamo è di livello, anche contro l’Inter ed il Sassuolo abbiamo fatto una bella prestazione secondo me, meno con il Torino, ma i risultati non arrivano". Jaka Bijol , difensore dell 'Udinese, ripensa non senza rammarico all'ultimo periodo vissuto dai friulani, che nelle ultime tre partite hanno raccolto la miseria di un punto.

"E' un periodo difficile per noi, ma dobbiamo guardare avanti - ha aggiunto a 'Udinese Tonight' lo sloveno -. Giocando in questo modo sono sicuro che i risultati arriveranno. Penso che per il mister sia difficile questa situazione perché stiamo lavorando veramente su ogni aspetto, dalla motivazione ad alcuni aspetti tecnico/tattici ma i risultati non ci danno ragione. Nella prima parte di stagione girava tutto bene, ora ci manca anche un po’ di fortuna. È un periodo difficile e particolare anche per gli attaccanti ed è difficile parlarne perché in partita non si vedono alcune cose. Aver preso gol dopo un’occasione mancata è stata dura per il morale".

Riguardando in studio alcuni episodi della partita di sabato sera contro i nerazzurri, Bijol analizza alcune situazioni: "L’intervento su Dzeko? Per me non era da giallo, ma se l’arbitro ha deciso così lo accetto. Sul terzo gol pensavo di arrivare in anticipo (nel duello con Lautaro Martinez, ndr). Riguardando poi le immagini terminata la partita ho pensato non dovessi farlo, errore mio, ma in quella frazione di secondo credevo fosse la cosa giusta da fare".