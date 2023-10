In assenza di sei giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia per preparare il ritorno in campo contro l'Inter, sabato 21 ottobre. L'obiettivo primario di Ivan Juric, riporta il Corriere di Torino, è recuperare per il match contro i nerazzurri il capitano Alessandro Buongiorno, alle prese con una lesione di primo grado al muscolo adduttore destro che lo ha costretto a non giocare il derby della Mole. Bisognerà aspettare qualche giorno per capire se sarà a disposizione contro l'Inter.

Sarà sicuramente ppiù fresco e riposato Duvan Zapata, che di comune accordo con la Nazionale colombiana è rimasto a Torino per recuperare la migliore condizione. Non è in discussione ad oggi la sua presenza in campo alla riapertura del campionato, la novità potrebbe essere il modulo: Juric sta pensando infatti di proporre la doppia punta, coinvolgendo anche Antonio Sanabria.