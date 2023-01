Il Napoli è partito alla volta di Milano dove domano sfiderà l'Inter dall'alto del suo +11 in classifica. Secondo SkySport24, c'è solo un dubbio di formazione per Spalletti, quello relativo al ruolo di laterale sinistro: Olivera più di Mario Rui per contrastare la fisicità di Dumfries. Per il resto, squadra praticamente fatta con i soliti noti.

PROBABILE NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.