In vista del derby, in casa Milan ci sono da monitorare le condizioni di Giroud, uscito acciaccato dall'ultima partita della Francia. "Giroud deve rimandare a martedì qualche indicazione più precisa, ma non certo definitiva, intanto ha fatto rientro in Italia: questo è il verdetto del week-end, dopo la distorsione alla caviglia accusata nel primo tempo di Francia-Irlanda giovedì sera - spiega il Cosport -. Esami dall’esito incoraggiante, quelli svolti l’indomani, però era scontato che Giroud lasciasse il ritiro della nazionale pensando a un pronto recupero per sfidare l’Inter sabato. Ora bisogna capire i margini che ci sono affinché l’attaccante torni a pieno regime in tempo utile".

Intanto ieri niente allenamento in gruppo per Maignan e Theo Hernandez, ma nessun allarme. "Nulla di grave ma anche l'esterno dovrebbe essere esentato dal test in Germania. Del resto, per la Francia che ha già ipotecato la qualificazione è in scaletta una partita in amichevole".