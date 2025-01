Notizie dal Corriere dello Sport per quanto riguarda l'Empoli. La squadra toscana è in un periodo difficile ed è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque. D'Aversa recupera Ismajli, ma perde Anjorin: il centrocampista finisce nell'infermeria a far compagnia ai lungodegenti Sazonov, Ebuehu, Haas, Brancolini, Pellegri e Solbakken. Si va verso la conferma del 3-4-2-1 con l'ex Esposito e Maleh alle spalle di Colombo. In porta torna Vasquez.



PROBABILE INTER (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo.